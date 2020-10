Caccia al tesoro per il gruppo Agesci Francigena 3

Viterbo - Domenica 4 ottobre appuntamento a Sutri per coinvolgere bambine, bambini e adolescenti per una fantastica avventura

Domenica 4 ottobre 2020 il gruppo Agesci Francigena 3 si troverà a Sutri per coinvolgere bambine, bambini e adolescenti per una fantastica … Caccia al Tesoro!

Si ricomincia, anzi – in verità – non si è mai smesso! Il Francigena 3 sarà presente Domenica 4 ottobre a Sutri con un’attività indirizzata a tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti per farsi conoscere nel territorio sutrino. Dopo l’uscita del 13 settembre presso Ronciglione per farsi conoscere dalla popolazione, è arrivato il momento anche per il piccolo borgo tra Capranica e Monterosi!

Il gruppo scout Agesci Francigena 3, che compirà tra poco un anno dalla sua fondazione, comprende tre paesi della Provincia di Viterbo: Sutri, Nepi e Ronciglione. Il suo nome riprende la storica via dei pellegrini che unisce – appunto – tutti e tre i paesi della Tuscia.

In programma una caccia al tesoro organizzata dal Clan/Fuoco del Gruppo (ragazzi/e dai 16 ai 20 anni) per poter far conoscere agli abitanti del posto lo spirito scout e il meraviglioso e avventuroso mondo all’aria aperta fondato da Baden Powell nel 1907 in Inghilterra.

Il Francigena 3 con i suoi Capi Gruppo Alessandra Silvi e Enrico Costanzi Fantini, insieme alle Capo ed ai Capi della Comunità Capi, assicura la massima prevenzione contro la pandemia, applicando tutte le misure anti Covid-19 previste nei Decreti a livello nazionale e regionale. Infatti sarà presa la temperatura a tutti i presenti con termoscanner, si procederà ogni volta all’igienizzazione delle mani e sarà mantenuta la distanza di sicurezza di 1,5 metri.

Il gruppo – molto coraggiosamente ma con coscienza – ha effettuato questa estate il Campo presso il Seminario di Nepi con tutti gli iscritti, dai Lupetti/e fino agli Esploratori e Guide, mantenendo le giuste misure di prevenzione e ritornando a casa con zero contagi e tanti sorrisi per la splendida esperienza vissuta.

Inoltre è stata effettuata la Route – campo mobile per i/le ragazzi/e più grandi – presso il Lago di Bolsena in canoa, raggiungendo un altro ottimo risultato in questi tempi così difficili e dando “un calcio alla parola impossibile” come direbbe B.P.

Domenica 4 ottobre a Sutri, in Piazza del Duomo, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 il Francigena 3 è pronto ad accogliere chiunque si voglia unire all’evento, ma anche chi vuole intraprendere questo “Grande Gioco” dello scoutismo aperto per i piccoli ma anche per i più grandi!

Pattuglia Comunicazioni Gruppo Scout AGESCI Francigena 3

2 ottobre, 2020