Cacciatore precipita con l’auto nel dirupo, tragedia sul monte Tenchia

Cercivento - Per l'uomo non c'è stato nulla da fare - A dare l'allarme i compagni di caccia

Monte Tenchia – Tragedia ieri mattina sul monte Tenchia: precipita con l’auto in un dirupo e muore un cacciatore di 67 anni.

L’uomo, originario di Cercivento, secondo quanto ricostruito, stava rientrando insieme ad alcuni amici da una perlustrazione sul monte quando a quota 1800 metri sarebbe uscito di strada con la macchina, rotolando a valle per un centinaio di metri.

Il 67enne, che era assieme al suo cane, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo una quindicina di metri prima del punto in cui l’auto ha fermato la sua corsa. Sono stati gli altri cacciatori a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi, quando si sono accorti della sua assenza.

Nonostante la celerità e la competenza dei tecnici del soccorso alpino, le operazioni di recupero si sono protratte per diverse ore a cause delle precipitazioni nevose che hanno complicato il soccorso: per l’uomo, viste le ferite riportate, non ci sarebbe stato nulla da fare.

La salma è stata recuperata, dopo l’imbarellamento e la constatazione del medico legale, a bordo strada con la tecnica del contrappeso e l’impiego di corde di sicurezza.

12 ottobre, 2020