Maltempo, vigile del fuoco volontario muore travolto da una pianta

Aosta - La vittima aveva 53 anni - Cinque disperi in Piemonte

Aosta – Il maltempo flagella il Nord Italia. Ad Aosta un vigile del fuoco volontario è morto dopo essere stato travolto da un grosso ramo caduto a causa delle forti raffiche di vento e dell’incessante pioggia.

La vittima aveva 53 anni ed era un caposquadra dei vigili del fuoco volontari di Arnad, in provincia di Aosta. Lascia la moglie e due figlie. Secondo quanto l’uomo era impegnato in un intervento per mettere in sicurezza gli alberi che a causa del vento e delle forti piogge si erano abbattuti in strada. In quel momento, intorno alle 3 di questa notte, però sarebbe stato colpito da un ramo e nell’impatto ha perso la vita. Quando sono arrivati i soccorritori per lui non ci sarebbe stato nulla da fare.

Critica la situazione anche in Piemonte, dove si registrerebbero cinque dispersi – quattro nel Cuneese, al confine con la Francia, e uno in Valsesia, nel Vercellese – e l’esondazione del torrente Vermegnano avrebbe causato seri danni a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo.

3 ottobre, 2020