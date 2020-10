Viterbo - Intervento della polizia locale che ha gestito la viabilità e messo in sicurezza l'area

Condividi la notizia:











Viterbo – (m.m.) – Camion perde del latte in polvere sulla tangenziale Almirante.

È accaduto oggi intorno alle 12,15 a Viterbo.

Un camion che trasportava alcuni generi alimentari, per cause in corso d’accertamento, ha perso durante la corsa una balletta di circa trenta chili di latte in polvere.

La confezione è caduta sulla carreggiata rompendosi facendo finire il preparato sulla strada.

Sull’asfalto si è creata una patina viscida e scivolosa che ha reso il transito delle automobili pericoloso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Viterbo che hanno gestito la viabilità e messo in sicurezza la zona.

Fortunatamente non ci sono stati incidenti o problemi.

La polizia locale ha poi rintracciato l’autotrasportatore.

Condividi la notizia:











20 ottobre, 2020