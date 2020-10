Vetralla - A causa delle restrizioni imposte dal nuovo Dpcm - Si possono comunque acquistare le maglie e gli zaini per l'iniziativa di solidarietà

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Per non creare assembramenti, in base al nuovo Dpcm Camminiamo in rosa si svolgerà in remoto.

Possiamo comunque manifestare la nostra generosità sabato e domenica prossimi acquistando la maglietta e lo zaino presso la sede della pro loco, nel giardino esterno, oppure prenotarli tramite i seguenti numeri 0761460006 o al numero Whatsapp 3519169417.

Comune di Vetralla

14 ottobre, 2020