“Cancellato il Giro della Carraccia for the cure”

Civita Castellana - Lo fa sapere l'associazione Vivicivita dopo l'aumento dei contagi e le disposizioni del Dpcm - L'iniziativa era in programma per il 18 ottobre

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Rieviamo e pubblichiamo – In base alle disposizioni del nuovo Dpcm del 12/10/2020 e visto l’aumento dei casi degli ultimi giorni, in accordo con l’amministrazione comunale, abbiamo deciso di cancellare la manifestazione in programma domenica 18 Ottobre a Civita Castellana.

Ringraziamo la generosità mostrata da molti di voi e vi invitiamo a continuare ad acquistare le maglie e gli zaini nei punti indicati o direttamente contattando la nostra pagina facebook. Aiutiamo Susan G.Komen, la prevenzione può salvare la vita.

Domenica 18 ottobre indossiamo comunque la maglia, in modo da sostenere, anche se singolarmente, tutte le donne che hanno lottato contro questa malattia e che stanno lottando tutt’oggi.

Ass. Vivicivita

Condividi la notizia:











14 ottobre, 2020