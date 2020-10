Canotaggio, 89 azzurri in quarantena dopo gli Europei

Roma - Due sono risultati positivi - Scattato l'isolamento per atleti, staff e dirigenti

Roma – Ottantanove persone in quarantena, tra atleti, staff tecnico, dirigenti e media al seguito. Questi i numeri al ritorno della spedizione del canottaggio azzurro al ritorno dalla Polonia, dove si sono svolti gli Europei di Poznan.

Conclusi i campionati, i componenti della squadra si sono divisi tra le varie città di residenza, sottoponendosi ai tamponi necessari dopo il rientro da alcuni paesi che risultano nella lista di quelli da monitorare perché a rischio.

Due atleti che presentavano sintomi, ma di cui non è stata rivelata l’identità, sono risultati positivi al tampone, avviando inevitabilmente l’isolamento fiduciario per tutti i partecipanti al viaggio in Polonia.

15 ottobre, 2020