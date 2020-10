Cronaca - Intervento dei vigili del fuoco su strada Dogana

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Capannone in fiamme a Montalto.

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina intorno alle 7,20 in un terreno su strada Dogana. Un capannone agricolo, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco.

L’incendio sta richiedendo diverse ore di lavoro ai pompieri che si trovano ancora sul posto.

Non ci sarebbero persone ferite.

Condividi la notizia:











30 ottobre, 2020