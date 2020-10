Da oggi fuori casa è obbligatoria la mascherina

Coronavirus - Entra in vigore l'ordinanza regionale - Sono esclusi bambini al di sotto dei sei anni, portatori di patologie incompatibili e chi sta svolgendo attività motoria o sportiva

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Fuori casa, mai senza mascherina. Scatta oggi l’obbligo di indossare lo strumento di protezione all’aperto, h24.

Ieri il presidente della regione Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza che interessa tutti i cittadini del Lazio, salvo rare eccezioni.

Sono esclusi bambini al di sotto dei sei anni, portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e chi svolge attività motoria o sportiva. Ma solo durante l’esercizio.

Tutti gli altri sono obbligati e per chi non rispetta l’ordinanza scattano le sanzioni. Una decisione, come riporta l’ordinanza, per la presenza “d’importanti segnali d’allerta legati a un aumento della trasmissione locale”.

Il provvedimento nella Tuscia è stato rilanciato dal sindaco di Viterbo Giovanni Arena, che ha ricordato l’obbligo ai suoi concittadini, ma respinto dal suo collega di Sutri, Vittorio Sgarbi, da sempre critico nell’uso della mascherina.

I nuovi casi d’infezione nel Lazio complessivamente sono inferiori rispetto agli altri paesi europei, ma comunque da otto settimane crescono. Così come s’innalza l’età dei nuovi positivi: “riflette la trasmissione del virus dalle fasce di età più giovanili a quelle più anziane, soprattutto all’interno della famiglia”.

Nel Lazio, i dati del servizio regionale epidemiologici malattie infettive parlano chiaro. Nelle ultime tre settimane, com’è spiegato nel provvedimento sottoscritto da Zingaretti, c’è stato un aumento dell’incidenza per il Covid: “passando da 10,6 per 100mila abitanti della prima settimana di settembre a 18,6 per 100mila nella settimana appena trascorsa con trend in aumento”.

Crescono pure i nuovi focolai. “Con circa 25 nuovi focolai seppur di dimensioni ridotte, per la maggior parte in ambiente familiare”.

Sale l’età media: “Passa da 30 anni del mese di agosto a 42 di settembre”.

Altro segnale d’attenzione, l’indice di trasmissione regionale (Rt 1.09). In aumento anche questo: “nonostante un rapporto positivi/casi testati, nella settimana 22/29 settembre, pari 2,7 % inferiore alla media nazionale”.

Il numero di nuovi positivi il 30 settembre è stato 210, in totale 16.475 da inizio pandemia. I ricoveri in corso nel Lazio sono 706. Di questi, 47 si trovano in terapia intensiva.

“La situazione descritta nel report – riporta l’ordinanza – conferma la presenza d’importanti segnali di allerta legati a un aumento della trasmissione locale”. Indicazioni che hanno indotto la regione alla scelta di far circolare tutti con la mascherina.

3 ottobre, 2020