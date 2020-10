Case popolari, novantamila euro all’Ater per la realizzazione di “playground”

Regione Lazio - Metà nel 2020 e l'altra metà nel 2021 - Obiettivo la rigenerazione urbana delle periferie

Condividi la notizia:











Viterbo – Case popolari, novantamila euro all’Ater di Viterbo per la realizzazione di “playground” (parco giochi, ndr).

La determina regionale del 27 agosto è pubblicata sul Bur del 17 settembre.

Ammontano a oltre un milione e mezzo di euro il finanziamento complessivo alle “case popolari” delle cinque province del Lazio, che saranno erogati in parte nell’anno 2020 (circa 650mila euro) ed in parte nell’anno 2021 (circa 860mila euro), nell’ambito del “programma straordinario per l’impiantistica sportiva”.

E’ il piano di iniziative per sostenere la riqualificazione del tessuto sociale ed economico delle periferie tramite la rigenerazione urbana, aprendo una nuova stagione di opportunità e servizi.

In tutto il Lazio è prevista la realizzazione di quindici playground nelle aree dei complessi di edilizia residenziale pubblica.

Playground ma anche altre strutture, come campi sportivi polivalenti, percorsi benessere per adulti e aree gioco per bambini.

All’Ater di Viterbo, in particolare, sono destinati complessivamente novantamila euro, 45mila euro per l’anno in corso e altri 45mila per l’anno venturo.

“La competente area edilizia residenziale sovvenzionata – si legge nella determina pubblicata sul Bur della Regione Lazio del 9 settembre – provvederà all’attuazione del monitoraggio degli interventi finanziati con il presente atto”.

A parte Roma, cui va il grosso del contributo, centomila euro sono destinati, rispettivamente, alle Ater di Civitavecchia, Frosinone e Cassino, 112mila e 500 euro alle aziende di Rieti e Latina.

Condividi la notizia:











25 ottobre, 2020