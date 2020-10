Vetralla - L'amministrazione fa sapere che il servizio partirà non appena possibile in considerazione dell'emergenza Covid-19

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Da questa mattina si stanno posizionando le nuove casette informatizzate per la raccolta differenziata.

Il servizio partirà non appena possibile in considerazione dell’emergenza Covid-19 e della difficoltà di distribuzione dei mastelli a domicilio per l’organizzazione del servizio porta a porta.

Tutto è pronto per la partenza.

Si ringrazia Roberto Bellucci per le foto gentilmente concesse

Amministrazione comune di Vetralla

28 ottobre, 2020