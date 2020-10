Il castello Ruspoli ha ospitato la doppia passeggiata – racconto di Marco Rossi

Vignanello - E' andata in scena ieri tra il castello Ruspoli e il borgo medievale

Condividi la notizia:











Vignanello – Riceviamo e pubblichiamo – Grande successo per la doppia passeggiata/racconto al castello Ruspoli e al borgo medievale di Vignanello, che si è tenuta ieri, domenica 25 ottobre, in tre turni dalle 9 alle 17, a cura del narratore di comunità Unitus Marco Rossi, in abito medievale.

Chi da Roma, chi dalla provincia, chi proprio da Vignanello, tutti con il naso all’insù, estasiati da tanta bellezza, e con l’orecchio attento alla meticolosa e piacevole narrazione che ha abbracciato secoli di storia, da Beatrice Farnese a Dado Ruspoli, dando particolare risalto al mecenatismo artistico di Francesco Maria Ruspoli.

Uscendo dal castello, il narratore di comunità ha accompagnato i viaggiatori per il borgo e vicoli medievali del paese, allietandoli con una narrazione di prosa e poesia, di cronache e leggende, usi e costumi di un tempo, costruita ed elaborata per mezzo di importanti fonti locali, come Augusto Pacelli e lo scrittore Nicola Piermartini.

Ieri a Vignanello, l’obiettivo è stato orgogliosamente raggiunto: riscoprire insieme il fascino del passato e trasmettere emozioni dettate dal cuore.

Aurora Montanaro

Condividi la notizia:











26 ottobre, 2020