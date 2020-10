Cavi elettrici a rischio e incuria a piazza San Carluccio

Viterbo - Prosegue l'inchiesta di Tusciaweb sul degrado dei centri storici e della città - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – San Carluccio a Viterbo. Anche in questo caso la piazza è strozzata da cavi e scatole abbandonati. Solo che in tal caso i fili della luce che pendono da un angolo potrebbero addirittura essere pericolosi.

La piazza si trova all’imbocco di via San Pellegrino e a qualche decina di metri da palazzo dei papi, snodo fondamentale del centro storico e dei suoi quartieri medievali.

Viterbo – Piazza San Carluccio

Anche qui, come del resto in via del Macel maggiore e San Pellegrino e un pò in tutto il centro dentro le mura, cavi e incuria delle facciate la fanno da padrone. Su tutti i lati della piazza. Comprese le scatole dei quadri elettrici abbandonate ma ancora ben ancorate alle pareti.

La cosa più inquietante si trova però all’angolo tra quello che una volta era un ristorante e le panchine dove ogni giorno si siede qualcuno… macchine permettendo, nonostante in piazza non si possa parcheggiare.

Viterbo – I cavi di piazza San Carluccio

In questo punto, oltre alle scatole dei fili che vengono fuori come bubboni dal muro dell’ex ristorante oggi chiuso, ci sono dei cavi elettrici che si sono staccati dalla parete e sono rimasti in bilico sull’edera e accanto ad una delle due panchine lì vicino.

Viterbo – I cavi di piazza San Carluccio

Perché stanno in questo modo? Perché qualcuno non li ha tolti? Se dovessero staccarsi definitivamente dalla parete dove adesso stanno aggrappati con lo sputo, potrebbe essere pericolosi per le persone oppure no? Infine, non sarebbe il caso di rimuoverli immediatamente?

Daniele Camilli

7 ottobre, 2020