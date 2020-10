Cavi elettrici a rischio a San Carluccio, ci mette mano il prefetto

Ripartiamo da San Pellegrino - Giovanni Bruno ha scritto al comandante provinciale dei vigili del fuoco chiedendo di "effettuare le opportune verifiche" in merito a quanto sta accadendo nel quartiere medievale - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – Ci mette mano il prefetto. Giovanni Bruno. Come ha fatto per il campetto al Pilastro. Questa volta, però, l’argomento è San Pellegrino, il quartiere medievale, il più importante della città di Viterbo.

La questione, è quella sollevata da Tusciaweb. Cavi elettrici, scatole e incuria. In sintesi, l’abbandono che da tempo sta vivendo il centro storico. Nei giorni scorsi, l’inchiesta della testata che ha anche evidenziato la presenza di fili forse pericolosi anche in piazza San Carluccio.

Viterbo – Giovanni Bruno

Ieri la lettera del prefetto, indirizzata al comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Viterbo. L’oggetto: “Notizie stampa locale su cavi elettrici pericolosi in quartiere San Pellegrino-Piazza San Carluccio Viterbo”.

Viterbo – I cavi di piazza San Carluccio

“In relazione alle notizie apparse di recente sulla stampa – scrive il prefetto Giovanni Bruno – si è appreso che nella zona del quartiere San Pellegrino e in particolare a piazza San Carluccio sono presenti cavi e scatole elettriche in stato di incuria e abbandono che potrebbero rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità. Alla luce di quanto sopra, si chiede di effettuare le opportune verifiche notiziario con nota lo scrivente”. Amen.

Daniele Camilli

9 ottobre, 2020