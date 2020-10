C’è Cavese – Viterbese, Maurizi cerca punti e prestazione

Sport - Calcio - Serie C - Dopo un pareggio e tre sconfitte la squadra laziale ha bisogno di un'inversione di rotta - L'allenatore recupera Baschirotto e lancia Ferrani e De Falco - Dubbio Falbo

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Cava de’ Tirreni – Alla Viterbese serve una scossa. Una partita che possa trasformare il momento no in un nuovo inizio.

Oggi, sul campo della Cavese, i laziali di Maurizi cercano punti e prestazione, un doppio obiettivo che può garantire un piccolo salto in classifica e qualche certezza in più.

Con la vittoria del Bisceglie nel recupero col Foggia, le due squadre che si affrontano al Lamberti sono scivolate all’ultimo posto in classifica, occupato in concomitanza con Virtus Francavilla e Palermo. Per quanto riguarda i gialloblù si parla di un punto in quattro partite con un solo gol segnato a fronte di sei subiti: un bottino troppo magro nonostante il livello degli avversari incontrati finora.

Rispetto alla sfida col Bari, persa 3-0, la Viterbese recupera Baschirotto dalla squalifica e può contare su un’ulteriore settimana di lavoro sulle gambe di Ferrani e De Falco, che con molta probabilità partiranno dal primo minuto. Recuperato anche Simonelli, l’unico dubbio nel 3-5-2 gialloblù riguarda la presenza o meno di Falbo, che non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina.

La Cavese è invece orfana di Modica a D’Andrea, fermati per un turno dal giudice sportivo: al posto del tecnico in panchina andrà il vice Facciolo mentre in porta è ballottaggio tra Bisogno e Paduano. In ogni caso lo schieramento di partenza sarà il 4-3-3 con l’ex Rieti De Paoli, classe ’99 molto interessante, al centro dell’attacco.

Il fischio d’inizio è in programma per le 15 sotto la direzione di Daniele Rutella di Enna, che sarà assistito da Gianluca D’Elia e Andrea Niedda di Ozieri. Quarto ufficiale Cosimo Delli Carpini di Isernia.

Samuele Sansonetti

Cavese – Viterbese

probabili formazioni

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Ricchi; Cuccurullo, Pompetti, Esposito; Russotto, De Paoli, Nunziante.

Panchina: Paduano, Favasuli, De Rosa, Marzupio, Montaperto, Oviszach, Forte, Cannistrà, Zedadka, Senesi, Semeraro, Vivacqua.

Allenatore: Michele Facciolo (Giacomo Modica squalificato)

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Urso, Bezziccheri, De Falco, Salandria, Simonelli; Rossi, Tounkara.

Panchina: Borsellini, Benvenuti, Bianchi, Bensaja, Markic, De Santis, E. Menghi, Falbo, Sibilia, M. Menghi, Cappelluzzo, Besea.

Allenatore: Agenore Maurizi.

Arbitro: Daniele Rutella di Enna.

Assistenti: Gianluca D’Elia e Andrea Niedda di Ozieri.

Quarto ufficiale: Cosimo Delli Carpini di Isernia.

Serie C – girone C

quinta giornata

domenica 18 ottobre

Ternana – Potenza (sabato)

Vibonese – Paganese (sabato)

Cavese – Viterbese

V. Francavilla – Catania

Bisceglie – Palermo

Teramo – Casertana

Turris – Monopoli

Catanzaro – Foggia

Avellino – Juve Stabia (lunedì)

Riposa: Bari

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Bari 10 4 3 1 0 10:5 5 Turris 9 3 3 0 0 4:1 3 Teramo 7 3 2 1 0 5:1 4 Avellino 6 2 2 0 0 3:0 3 Ternana 6 4 1 3 0 6:3 3 Juve Stabia 6 4 2 0 2 4:4 0 Vibonese 5 4 1 2 1 3:3 0 Potenza 4 3 1 1 1 4:5 -1 Catanzaro 4 3 1 1 1 2:2 0 Catania (-4) 3 3 2 1 0 3:1 2 Bisceglie 3 2 1 0 1 3:2 1 Foggia 3 2 1 0 1 3:3 0 Monopoli 3 3 1 0 2 2:4 -2 Casertana 2 2 0 2 0 5:5 0 Paganese 2 4 0 2 2 1:5 -4 Cavese 1 3 0 1 2 2:4 -2 V. Francavilla 1 4 0 1 3 5:8 -3 Palermo 1 3 0 1 2 0:4 -4 Viterbese 1 4 0 1 3 1:6 -5

Condividi la notizia:











18 ottobre, 2020