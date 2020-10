C’è l’Avellino, per la Viterbese un esame importante con tante assenze

Sport - Calcio - Serie C - Esordio casalingo per la squadra di Maurizi, senza almeno sette calciatori ma deciso a bissare la bella prestazione di Terni - Fischio d'inizio alle 20,45

Viterbo – Esame importante la Viterbese.

La squadra di Maurizi è chiamata a bissare la bella prova di Terni, giocata in dieci per 70 minuti e chiusa con un pareggio risultato addirittura stretto.

Riuscirci non sarà affatto facile, dal momento che al Rocchi arriva l’Avellino di Braglia: una squadra forte, costruita per i piani alti della classifica e intenzionata a raccogliere i primi punti della stagione dopo lo stop di domenica.

L’incontro con la Turris, infatti, è stato rinviato per maltempo dopo appena dieci minuti, rimandando di fatto l’esordio biancoverde all’anticipo di questa sera.

Poche le assenze per il tecnico dei lupi, che può contare sugli ex gialloblù Forte e Miceli e sulla maggior parte dei potenziali titolari confermati o acquistati in estate. Tutti tranne l’altro ex Di Paolantonio, lo scorso anno capitano ma andato via a parametro zero dopo il mancato accordo sull’adeguamento di contratto.

Molti invece i problemi di formazione per la squadra di casa, senza i “soliti” quattro (Cerroni, De Santis, Palermo e De Falco) ai quali si aggiungono due esclusi (Antezza e Scalera), uno squalificato (Tounkara) e qualche acciaccato come Salandria, che pioverà ad esserci almeno per la panchina. L’unici dei leoni sarà quasi uguale a quello di domenica con Calì in attacco e qualche possibile, ma leggera, variazione a centrocampo.

Il fischio d’inizio è in programma alle 20,45 sotto la direzione di Federico Fontani di Siena, lo stesso arbitro del gol fantasma assegnato alla Reggina il 23 gennaio 2019 nel corso del match poi terminato 3-1 a favore degli amaranto. Ad assistere il fischietto toscano Mauro Dell’Olio di Molfetta, Davide Meocci di Siena e il quarto ufficiale Leonardo Tesi di Lucca.

Viterbese – Avellino

probabili formazioni

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Markic, Baschirotto; Simonelli, Bensaja, Sibilia, Bezziccheri, Urso; Rossi, Calì.

Panchina: Maraolo, Bianchi, Ricci, E. Menghi, Salandria, Galardi, Zanon, Macrì, M. Menghi. Benvenuti.

Allenatore: Agenore Maurizi.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Dossena, Miceli, Rocchi; Adamo, Aloi, Silvestri, D’Angelo, Tito; Maniero, Santaniello.

Panchina: Pane, Pizzella, Bernardotto, De Francesco Mariconda, Bruzzo, Burgio, Nikolic.

Allenatore: Piero Braglia.

Arbitro: Federico Fontani di Siena.

Assistenti: Mauro Dell’Olio di Molfetta e Davide Meocci di Siena.

Quarto ufficiale: Leonardo Tesi di Lucca.

Serie C – girone C

seconda giornata

domenica 4 ottobre

Viterbese – Avellino (sabato)

Bari – Teramo

Monopoli – Catania

Palermo – Potenza

Turris – V. Francavilla

Vibonese – Juve Stabia

Catanzaro – Trapani

Paganese – Ternana

Casertana – Foggia (rinviata a mercoledì 4 novembre)

Bisceglie – Cavese (rinviata a mercoledì 28 ottobre)

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Teramo 3 1 1 0 0 2:0 2 Bari 3 1 1 0 0 3:2 1 Potenza 3 1 1 0 0 2:1 1 Monopoli 3 1 1 0 0 2:1 1 Vibonese 3 1 1 0 0 1:0 1 Paganese 1 1 0 1 0 1:1 0 Viterbese 1 1 0 1 0 0:0 0 Ternana 1 1 0 1 0 0:0 0 Avellino 0 0 0 0 0 0:0 0 Casertana 0 0 0 0 0 0:0 0 Turris 0 0 0 0 0 0:0 0 Trapani 0 0 0 0 0 0:0 0 V. Francavilla 0 1 0 0 1 2:3 -1 Juve Stabia 0 1 0 0 1 1:2 -1 Catanzaro 0 1 0 0 1 1:2 -1 Cavese 0 1 0 0 1 0:1 -1 Palermo 0 1 0 0 1 0:2 -2 Catania -3 1 0 1 0 1:1 0 Bisceglie 0 0 0 0 0 0:0 0 Foggia 0 0 0 0 0 0:0 0

