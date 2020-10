Sport - Calcio - Serie C - Contro il Bisceglie la Viterbese ha subito il pari al 90' - Il commento di Agenore Maurizi

Viterbo – (s.s.) – Due punti persi e tanto amarezza.

Il match tra Viterbese e Bisceglie, per la squadra di casa, lascia più scorie negative che positive.

L’1-1 finale (firmato dal tacco di Rossi e Sartore) premia specialmente i pugliesi, riusciti a trovare il pareggio al 90′, in inferiorità e senza crederci nemmeno più di tanto. Allo stesso tempo il risultato penalizza i gialloblù, rei di non averla chiusa prima e andati in affanno proprio dopo l’espulsione di De Marino.

Tra paura di vincerla e distrazione provocata dalla stanchezza il confine è sottile e non è dato sapere quale sia la motivazione che ha portato i laziali a subire il pari. Maurizi crede più nella seconda testi e pensa già alla trasferta di domenica, da giocare sul campo della Vibonese che ieri è rimasta a riposo.

“Fino all’espulsione tenevamo bene il campo e abbiamo sfiorato più volte il raddoppio – commenta l’allenatore –. Forse la squadra si è abbassata un po’ troppo e forse era un po’ stanca ma è la seconda volta che ci segnano nei minuti di recupero ed è una cosa che dà noia. Era giusto vincerla ma le partite vanno così. C’è rammarico ma bisogna pensare subito alla trasferta di Vibo Valentia”.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

sesta giornata

mercoledì 21 ottobre

Paganese – V. Francavilla 0-0

Casertana – Catanzaro 0-0

Palermo – Turris

Potenza – Teramo 1-1

Viterbese – Bisceglie 1-1

Catania – Ternana 1-3

Monopoli – Bari 0-0

Juve Stabia – Cavese (giovedì)

Foggia – Avellino (giovedì)

Riposa: Vibonese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 12 6 3 3 0 12:4 8 Teramo 11 5 3 2 0 8:2 6 Bari 11 5 3 2 0 10:5 5 Turris 10 4 3 1 0 5:2 3 Vibonese 8 5 2 2 1 8:5 3 Catanzaro 8 5 2 2 1 4:3 1 Avellino 7 3 2 1 0 3:0 3 Bisceglie 7 4 2 1 1 6:4 2 Juve Stabia 7 5 2 1 2 4:4 0 Catania (-4) 6 5 3 1 1 5:4 1 Monopoli 5 5 1 2 2 3:5 -2 Viterbese 5 6 1 2 3 4:7 -3 Potenza 5 5 1 2 2 5:9 -4 Foggia 3 3 1 0 2 4:5 -1 Casertana 3 4 0 3 1 5:7 -2 Paganese 3 6 0 3 3 3:10 -7 V. Francavilla 2 6 0 2 4 5:9 -4 Cavese 1 4 0 1 3 2:6 -4 Palermo 1 4 0 1 3 1:6 -5

22 ottobre, 2020