Cene a casa con non più di 6 persone, stop a gite scolastiche, bar chiusi alle 24

Coronavirus - Le nuove norme previste nel decreto governativo - Mascherine ovunque, 30 invitati a cerimonie

Roma – Stop a feste private, all’aperto e al chiuso, stretta sulla movida e mascherine all’aperto ovunque.

Sono alcuni dei provvedimenti contenuti nel decreto alla firma del premier Conte e del ministro della Salute Speranza. Per combattere la seconda ondata di contagi da Coronavirus. Validità delle norme, al momento per un mese.

Se c’è lo stop alle feste, arriva anche una forte raccomandazione a evitare di far entrare in casa un numero più di sei persone che non siano conviventi, amici o parenti. Mentre per banchetti dopo cerimonie, massimo 30 invitati.

Mascherine ovunque obbligatorie al chiuso, se non si è in casa e all’aperto, tranne quando sia garantito in modo continuativo l’isolamento rispetto a persone non conviventi. Escluso chi fa attività sportiva, i bimbi sotto i sei anni e chi ha patologie che non sono compatibili con l’indossare la mascherina.

Per i ristoranti, bar e ristoranti chiusi a mezzanotte, ma dalle 21 stop al consumo in piedi, ma solo al tavolo.

Ancora ferme discoteche e sale da ballo.

Per gli spettacoli, il limite rimane a 200 persone al chiuso e mille all’aperto, con la distanza da rispettare di un metro tra un posto l’altro. Mentre per le competizione sportive, il pubblico è consentito, ma solo il 15% della capienza totale delle strutture ospitanti e in ogni caso, non più di mille spettatori all’aperto e duecento al chiuso.

A scuola niente gite scolastiche e si ferma anche lo sport di contatto amatoriale e il calcetto.

13 ottobre, 2020