Il centrodestra si spacca pure sul bilancio

Viterbo - Comune - Forza Italia non firma il maxiemendamento sottoscritto da Lega, FdI e Fondazione e presenta 4 emendamenti per conto proprio

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – La maggioranza in comune si spacca pure sul bilancio. E stavolta il Natale non c’entra. Da mercoledì inizia il dibattito sul documento di previsione, ma non sarà una passeggiata.

L’opposizione ha già annunciato un bilancio alternativo, con proposte che smontano pezzo dopo pezzo l’impianto del centrodestra, ma nella stessa coalizione che sostiene il sindaco Arena si preparano a rivedere la struttura e soprattutto a spostare fondi da una voce all’altra. In particolare, destinazione Covid, emergenza a Viterbo e non solo.

La situazione è parecchio complicata. Numero di contagi in aumento, possibili ripercussioni economiche dovute alla pandemia e relative restrizioni. C’è di che preoccuparsi. Eppure, anche in un passaggio così difficile, il centrodestra non riesce a lanciare un segnale forte. Anzi, ancora una volta pare dividersi sul da farsi e sulle scelte da prendere.

I gruppi di maggioranza hanno predisposto un maxiemendamento al bilancio. Il documento era stato predisposto quando l’emergenza Covid non aveva raggiunto i livelli attuali, i cambiamenti servono a ricalibrare le spese in modo più opportuno. Eppure, non tutti hanno firmato.

Lega, Fratelli d’Italia e Fondazione hanno detto sì. Mancherebbe all’appello Forza Italia, proprio il partito del sindaco Giovanni Arena. Pare che gli azzurri a palazzo dei Priori abbiano deciso di presentare emendamenti per conto proprio, si parla di quattro.

Politicamente un mezzo disastro, una maggioranza che non trova la sintesi nemmeno sui provvedimenti per il Coronavirus. Altro che luci di Natale, qui è buio pesto.

Il centrodestra ha già mostrato di non brillare molto, nelle ultime sedute di consiglio comunale. Gruppi in ordine sparso, l’accusa a tutto il centrodestra dall’alleato FdI d’avere scaricato l’assessore De Carolis sulle spese per Natale. La Lega che se la prende con FdI per le accuse al presidente del consiglio Stefano Evangelista (Lega). Sono solo alcuni degli episodi e probabilmente non saranno gli ultimi.

Il bilancio è l’atto più importante per un’amministrazione. Se i partiti non sono d’accordo nemmeno su questo, i conti sono presto fatti.

27 ottobre, 2020