Cerca di estorcere 30mila euro all’ex fidanzato e danneggia il negozio dove lavora, arrestata

Roma - Il nonno della ragazza ha minacciato la vittima alla presenza degli agenti

Roma – Ha tentato di estorcere 30mila all’ex fidanzato e ha danneggiato il negozio dove il ragazzo lavora.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in zona Portuense, a Roma, e lo riferisce la questura della città.

Una ragazza si è accanita contro un negozio e con il suo skateboard ne stava danneggiando la vetrina. All’arrivo delle pattuglie la ragazza si è fermata. Dopo alcuni momenti di tensione gli agenti sono riusciti a riportare la calma e hanno proceduto a raccogliere gli elementi necessari per ricostruire quanto accaduto.

Stando alle prime dichiarazioni, la ragazza, 23 anni, prima di danneggiare la vetrina del negozio sarebbe entrata al suo interno e avrebbe inveito contro un dipendente che, a suo dire, le doveva dei soldi.

Il ragazzo ha riferito agli agenti di aver avuto in passato una relazione con la 23enne e che aveva continuato ad aiutarla economicamente anche una volta terminata la loro storia. Questo aiuto si sarebbe però trasformato in un obbligo e il motivo dell’aggressione sarebbe da ricondurre proprio a un mancato versamento. Il ragazzo ha poi mostrato ai poliziotti alcuni messaggi minacciosi ricevuti dalla ex fidanzata.

Alla presenza degli agenti, il nonno della 23enne si è avvicinato al ragazzo e lo ha minacciato promettendogli che non sarebbe finita lì e intimandogli poi di versargli 30 mila euro.

La 23enne è stata arrestata con l’accusa di tentata estorsione, mentre il nonno è stato denunciato a piede libero sempre per la stessa accusa.

29 ottobre, 2020