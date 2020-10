Chiama il 118 e chiede aiuto, ma muore prima dell’arrivo dell’ambulanza

Viterbo - Dramma nella frazione di San Martino al Cimino

Viterbo – È riuscito a chiamare il 118 e a chiedere aiuto, ma è morto prima dell’arrivo dell’ambulanza.

Dramma questa mattina a San Martino al Cimino, frazione di Viterbo. Un uomo anziano è morto nella sua abitazione in località Coste.

La vittima si sarebbe sentita poco bene, al punto da chiamare il 118. Avrebbe chiesto aiuto, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto per l’uomo non ci sarebbe stato più nulla da fare. Morto prima dell’arrivo dell’ambulanza, i soccorritori hanno dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per entrare nell’abitazione.

L’anziano sarebbe stato rianimato a lungo, ma alla fine ne è stato dichiarato il decesso.

Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri.

1 ottobre, 2020