Chiara Appendino: “Non mi ricandido a sindaca”

Torino - Tra i motivi della decisione c'è la recente condanna per falso ideologico in atto pubblico

Torino – La sindaca di Torino Chiara Appendino, in forza Movimento 5 Stelle, non si ricandiderà alle comunali del prossimo anno.

La sua esperienza da prima cittadina terminerà dunque al termine di questo mandato. Lo ha comunicato la stessa Appendino alla maggioranza pentastellata del consiglio comunale. Sui motivi della decisione, la prima cittadina terrà una conferenza stampa alle 15.30 nella Sala Colonne di Palazzo di Città.

“Qualche settimana fa è stata pronunciata nei miei confronti una sentenza di condanna per una errata imputazione a bilancio di un debito atipico, ereditato dal 2012 – ha scritto Chiara Appendino sul suo sito web -. Come è stato riconosciuto, ho sempre operato nell’esclusivo interesse del comune, che, al massimo, mi accusano di aver favorito “ingiustamente”. Io sono assolutamente certa di aver sempre e solo salvaguardato gli interessi dell’ente che amministro e, soprattutto, di aver agito in totale buona fede e per questo farò ricorso in appello. Tuttavia, le tempistiche per arrivare a sentenza, vanno oltre la scadenza elettorale del 2021″.

“In queste settimane – ha continuato la sindaca – ho sentito una solidarietà, un affetto e una vicinanza umana che forse, mai, avevo sentito prima e che mi hanno dato una grande carica di energia. E per questo vi ringrazio dal profondo del cuore. Ma la condanna, anche se di lieve entità e per i motivi che conoscete, resta tale. E in politica, prima di ogni cosa, bisogna essere coerenti con i propri principi. E io continuerò ad esserlo, rispettando le regole con cui mi sono candidata nel 2016. Per questo, ho preso una decisione, non nego, molto dolorosa, ma necessaria: dopo aver a lungo riflettuto, ho deciso di fare un passo di lato. Non correrò, dunque, nuovamente per la carica di sindaca”.

13 ottobre, 2020