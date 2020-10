Città del Vaticano - Papa Francesco durante l'udienza generale, tornata di nuovo nell'aula Paolo VI: “Abbiamo bisogno di cristiani zelanti”

Città del Vaticano – “Chiediamo a Dio la grazia di essere uomini e donne integri e degni di fede”. A dirlo è stato Papa Francesco durante l’udienza generale, tornata di nuovo nell’aula Paolo VI.

“Siate come Elia, uomo integerrimo, incapace di compromessi meschini. È l’esempio – ha sottolineato il Papa – di tutte le persone di fede che conoscono tentazioni e sofferenze, ma non vengono meno all’ideale per cui sono nate”.

“Quanto bisogno abbiamo di credenti – ha aggiunto Bergoglio -, di cristiani zelanti, che agiscano davanti a persone che hanno responsabilità dirigenziale con il coraggio per dire ‘questo non va fatto’, ‘questo è un assassinio’, ne abbiamo bisogno”.

7 ottobre, 2020