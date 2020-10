“Ho chiesto al governo se è intenzionato a inserire lo status di lavoro usurante per ceramisti”

Civita Castellana - Interviene il senatore Francesco Battistoni

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Nella giornata di ieri ho presentato una interrogazione ai ministri della Salute e del Lavoro per sapere se è intenzione di questo governo inserire il lavoro nelle fabbriche di ceramica, nell’elenco dei lavori cosiddetti usuranti.

I dati sulla silicosi a Civita Castellana sono lampanti e ci parlano di un 85% di casi rispetto a tutto il Lazio e di un 8% in relazione ai casi di tutta Italia. Numeri importanti, di cui si deve tener conto.

Per questo credo sia giusto che il Governo chiarisca se è nelle sue intenzioni concedere lo status di lavoratore usurante ai nostri operai, riconosciuto finora a quei lavori le cui mansioni pratiche sono spesso fonte di infortuni. Tra i benefici legati a questo tipo di lavori emerge quello relativo alla pensione di anzianità, che in quanto pensione per i lavori usuranti comporta particolari vantaggi nel trattamento economico e anche nello stesso conteggio dell’anzianità.

Spero che i ministri Roberto Speranza e Nunzia Catalfo possano celermente dare seguito a questo atto di sindacato ispettivo che reputo doveroso e mi auguro serva a fare definitamente chiarezza su un tema molto importante per la nostra provincia.

Francesco Battistoni

Senatore di Forza Italia

Condividi la notizia:











15 ottobre, 2020