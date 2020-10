Chilometri di code per scappare dalle grandi città, la fuga prima del lockdown

Parigi - In Francia a partire da oggi saranno chiusi ristoranti, bar e “negozi non essenziali”, ma resteranno aperte le scuole

Parigi – Auto incolonnate lungo le principali arterie automobilistiche. Chilometri di code.

Dopo l’annuncio del presidente francese di nuove chiusure, molti francesi si sono messi in macchina per raggiungere seconde case in campagna o parenti.

Lunghe file a Parigi, ma anche in molte altre grandi città, tra cui anche Bordeaux e Lione.

In Francia a partire da oggi saranno chiusi ristoranti, bar e “negozi non essenziali”, ma resteranno aperte le scuole. “Dobbiamo dare un colpo di freno brutale ai contagi altrimenti per metà novembre i nostri ospedali saranno saturi – ha spiegato il presidente francese Macron – la mia responsabilità è proteggere tutti i francesi al di là della difficoltà delle decisioni da prendere”.

