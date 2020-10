“Chiederò mille euro di multa per gli stronzi, stupidi e deficienti che non indossano la mascherina”

Fabrica di Roma - Il sindaco Scarnati su Facebook annuncia anche la chiusura "dell'infanzia di Faleri Novi e della palestra Asd Art dance center & fitness"

Fabrica di Roma – “Quegli stronzi, stupidi e deficienti che non indossano la mascherina compiono un atto delinquenziale”. E’ Mario Scarnati show sui social. Il sindaco di Fabrica di Roma annuncia su Facebook i casi di positività al Covid-19 in paese e se la prende con chi, in questo delicato momento, non indossa i dispositivi di sicurezza.

In un primo post fa sapere: “Si avverte tutta la cittadinanza che abbiamo riscontrato un caso positivo al Covid alla scuola dell’infanzia di Faleri Novi, al solo scopo precauzionale ordino l’immediata chiusura di tutte e tre le aule della scuola dell’infanzia. Entro oggi provvederemo alla sanificazione della stessa con una ditta specializzata. A parer mio, bisogna cercare di salvaguardare tutti ma questa notizia mi fa particolarmente star male perché i nostri piccoli bimbi sono i nostri angioletti e “scusate la parola” quegli stronzi, stupidi e deficienti che ancora vanno in giro senza mascherina e se ne fregano della salute di tutti, non si rendono conto di compiere un atto delinquenziale, per questo chiederò alle forze dell’ordine sempre più durezza verso costoro. Chiederò oggi stesso al prefetto se posso aumentare la multa per questi cialtroni e portarla fino a mille euro”. Il sindaco dopo essere “venuto a conoscenza di una bambina positiva frequentatrice della palestra A.s.d. Art dance center & fitness”, ha subito “ordinato pertanto l’immediata chiusura della palestra stessa”. Sempre ieri, nel giro di poche ore, ha anche inviato un “messaggio a tutta la cittadinanza, proprio perché “gli è stato comunicato di ulteriori otto positivi al Covid a Fabrica. Sono persone di tutte le età. Tra i tanti, ringraziate anche quei deficienti che non indossano correttamente la mascherina”.

17 ottobre, 2020