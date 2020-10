“Non possiamo abbassare la guardia di fronte al virus che avanza”

Covid-19 - Il presidente del consiglio Conte all'assemblea annuale della Cna: "Ci aspettano settimane difficili"

Condividi la notizia:











Roma – “A causa del ritmo di crescita del contagio anche le prossime settimane si preannunciano molto complesse. Non potremo in alcun modo abbassare la guardia di fronte all’avanzata del virus”. E’ il presidente del consiglio Giuseppe Conte a parlare. Il suo intervento in un videomessaggio per l’Assemblea annuale della Confederazione nazionale dell’artigianato.

“Se non proteggeremo la salute del cittadino – ha aggiunto Conte – non potremo proteggere nemmeno la nostra economia, vanno di pari passo”.

Il premier ha inoltre precisato che le misure del Recovery fund “ci aiuteranno a ripartire” dopo e durante la pandemia.

Giuseppe Conte ha anche spiegato che “dobbiamo uscire da questo momento difficile e abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”. Poi ha aggiunto che “ci aspettano settimane complesse” e ha promesso “l’assegno per le famiglie con figli e nuovi aiuti per gli italiani in difficoltà ”.

Conte ha ammesso “che non tutte le misure adottate hanno agito con la tempestività necessaria e che le amministrazioni pubbliche nel loro complesso possono senz’altro migliorare le loro performance, in particolare nella capacità di aiutare rapidamente e concretamente le imprese creando un contesto favorevole agli investimenti”.

In ultimo l’appello rivolto a tutti i cittadini. “Vorrei rivolgervi un appello – ha concluso – uniamo le forze nel segno della reciproca fiducia per cambiare l’Italia, per non lasciare indietro nessuno, le porte del governo rimarranno sempre aperte”.

Condividi la notizia:











24 ottobre, 2020