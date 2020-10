“Per questa seconda ondata non c’è un manuale né una palla di vetro”

Coronavirus - Il premier Conte: "Quello che preoccupa di più è la curva dei contagi"

Roma – “Quello che preoccupa di più è la curva dei contagi in aumento”, ma “il governo non è mai andato in ferie durante l’estate e nemmeno la protezione civile o il commissario straordinario Domenico Arcuri: eravamo consapevoli che sarebbe potuta arrivare una seconda ondata ma non c’è né un manuale né una palla di vetro per capirne la portata”.

E’ il premier Giuseppe Conte a fare il punto della situazione Covid in Italia, intervenendo al Festival dell’ottimismo organizzato dal Foglio quotidiano.

“Confidiamo nel vaccino a dicembre con le prime dosi ai più fragili” e a chi è impegnato in prima linea, come le forze di polizia, militari e sanitari, ha spiegato il premier.

“Stiamo lavorando per capire se si deve intervenire ancora – ha proseguito – I criteri sono quelli della massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità. Governare in piena pandemia è una esperienza senza paragoni – ha confidato – c’è un quadro nazionale per mitigare i contagi” a cui vanno a integrarsi misure locali che in alcuni casi sono più restrittive.

31 ottobre, 2020