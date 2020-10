“Ci siamo messi subito al lavoro per l’emergenza Covid”

Civita Castellana - Intervista al sindaco Luca Giampieri subito dopo il giuramento in consiglio comunale: "La gente ci ha chiesto di metterci all'opera immediatamente"

di Giuseppe Ferlicca

Civita Castellana – Si è subito trovato a fare i conti con il Coronavirus: “Ma non c’è preoccupazione, la situazione è sotto controllo”, poi tutte le incombenze e la formazione della squadra. Fino a ieri, quando nella prima seduta di consiglio comunale, il sindaco Luca Giampieri ha giurato. Scommette sulla sua squadra, che dice essere unita: “Siamo tutti d’un sentimento” e ha una sua spiegazione sulla vittoria al primo turno, nonostante la caduta dell’amministrazione Caprioli, dopo appena un anno.

Due settimane da sindaco, un primo bilancio?

“C’è stata da subito la gestione dell’emergenza Covid, dalla prima sera dopo la proclamazione – spiega Giampieri – con molta responsabilità ci siamo subito coordinati con tutti gli enti preposti, a cominciare dalla Asl, le forze dell’ordine, per contenere l’emergenza”.

La situazione a Civita Castellana com’è, c’è preoccupazione?

“No, preoccupazione non c’è. È sotto controllo. In questi 15 giorni abbiamo avuto due riunioni del centro operativo comunale, cerchiamo di sensibilizzare la cittadinanza partendo dai più giovani, perché ci segnalano un maggior numero di assembramenti fuori dalle scuole e alle fermate dei bus e nei bar, soprattutto la sera e nel fine settimana. Comunque non vogliamo demonizzare i ragazzi, sensibilizziamo tutta la cittadinanza”.

Il Covid ve lo siete trovato, nell’ordinaria amministrazione da dove siete partiti?

“Dalla riorganizzazione degli uffici comunali e il riassetto delle aree. Una macchina necessita di organizzarla dal motore, sennò non si va da nessuna parte. Poi partiremo con l’approvazione del bilancio e alcune opere pubbliche”.

Lei ha vinto sostenuto da una coalizione di centrodestra. Stesso schieramento che ottenuta la vittoria è caduto dopo appena un anno. Nonostante le elezioni anticipate, i civitonici vi hanno premiato, addirittura al primo turno e il centrosinistra, che forse avrebbe dovuto approfittare della situazione, non ne è uscito benissimo. Una spiegazione politica lei se l’è data?

“Il dato politico è sotto gli occhi di tutti. Hanno avuto anche passaggi di candidati, passati nella mia lista civica. Le difficoltà nel centrosinistra sono chiare. Altrimenti non ci sarebbe stato il 70% dei consensi lo scorso anno”.

Ha ottenuto il 70%, ma l’amministrazione Caprioli è caduta quasi subito.

“Purtroppo c’è stato un incidente di percorso e siamo andati al rinnovo. Crediamo che quello che abbiamo proposto sia un programma serio e condiviso da tutta la popolazione, che ci ha permesso in un momento di crisi nazionale e problemi a Civita Castellana, di andare subito a governare, nel minor tempo possibile. Era quello che le persone ci chiedevano”.

E in poco tempo lei ha nominato la sua giunta. Ma è proprio vero quello che si dice, che non ci sono stati problemi ed è stato così semplice mettere insieme la squadra?

“Assolutamente sì. Come si dice a Viterbo, siamo tutti d’un sentimento. Diversi di noi erano consiglieri e amministratori con Caprioli, ci siamo trovati subito in sintonia. Anche lo stesso dividerci i compiti, le deleghe pure ai consiglieri comunali è stato molto semplice. C’è molta disponibilità da parte di tutti, è una squadra molto giovane che si mette in gioco. Sono molto soddisfatto”.

A proposito di consiglieri, lei ha praticamente conferito deleghe a tutti i suoi di maggioranza. Perché?

“Tutti devono essere collaborare alle deleghe degli assessori e a quelle del sindaco, che per ora ho mantenuto”.

In consiglio comunale, dopo il giuramento ha fatto una dedica particolare a sua madre che non c’è più e a suo padre, che è stato sindaco per due volte a Civita Castellana. Cosa si prova a stare nello stesso posto oggi?

“Un bell’effetto. Non me lo aspettavo, ero abituato a sedere nei banchi del consiglio, dove ci davamo battaglia con l’opposizione e in minoranza con Angelelli. Un effetto diverso, sento forte il senso di responsabilità, già dall’elezione. Spero di essere all’altezza insieme a tutta la mia squadra per il bene di Civita Castellana”.

Giuseppe Ferlicca

8 ottobre, 2020