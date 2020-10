“Se ci saranno soldi per commercianti, scuola e cultura, non è grazie alla maggioranza”

Viterbo - Comune - Il giorno dopo l'approvazione del maxiemendamento al bilancio, l'opposizione si prende i meriti: "Salvato il salvabile di un documento pessimo, inqualificabile"

Condividi la notizia:











Viterbo – (b.b.) – “Se ci saranno soldi per commercianti, scuola e cultura non è certo grazie alla maggioranza…”. Dopo i sorrisi e la soddisfazione di ieri per l’approvazione del maxiemendamento al bilancio di previsione 2020, oggi per l’opposizione è il momento di tirare le somme. E soprattutto di prendersi i meriti di “aver salvato il salvabile di un bilancio pessimo, inqualificabile e anacronistico”. Così come commenta Massimo Erbetti (M5s).

“Il documento presentato dalla maggioranza appariva totalmente sganciato dalla realtà e dal difficile momento storico che stiamo vivente, soldi per il Natale e niente per aiutare le categorie più colpite dal Covid, soldi per le lucine e niente per le scuole – prosegue Alvaro Ricci (Pd) – quello che è emerso dopo un lungo lavoro in consiglio è un maxiemendamento completamente orientato all’emergenza Coronavirus”.

Così arriveranno circa 350mila euro per i commercianti, 100mila per la scuola, 50mila per il mondo della cultura. “I commercianti potranno richiedere il ristoro affitti, fino a mille euro e il ristoro per le spese sostenute per mettere in sicurezza e in regole con le misure anti-Covid i loro locali” spiega Alfonso Antoniozzi (Viterbo 2020). “Ovviamente verrà data priorità a chi, durante la pandemia, è stato costretto a chiudere i battenti”.

Grazie all’emendamento approvato ieri in consiglio “frutto – come sottolinea Francesco Serra (Viterbo dei cittadini) – di un lavoro sinergico tra le varie forze politiche”, ci saranno soldi anche per la scuola, a cui andranno circa 100mila euro per connessioni wi-fi e hardware per facilitare la didattica a distanza e per la cultura. “Tutte le associazioni culturali – prosegue Antoniozzi – che hanno sede in provincia hanno tre possibilità, il ristoro per affitti e spese condominiali, per la messa a norma dei locali, e per le spese sostenute per eventi e spettacoli che sono stati prodotti e non messi in scena e acquisto materiale per digitalizzazione e messa online di eventi. Stanziati 50mila euro, che permetteranno alle associazioni di coprire il 50% delle spese sostenute, per un massimo di 4mila euro”.

“Stiamo vivendo il momento peggiore dal punto di vista economico degli ultimi 30 anni, e in consiglio, è arrivato il bilancio peggiore degli ultimi 30 anni – commenta Giacomo Barelli (Forza civica) – Anacronistico e fuori luogo per fronteggiare l’emergenza. L’opposizione ha portato in aula emendamenti riconosciuti fondamentali anche dalla maggioranza: questi emendamenti hanno salvato il bilancio. Ovviamente – sottolinea – quello che poteva essere salvato del bilancio: ci sono tante cose che non sono state inserite, cominceremo da oggi a lavorare per il futuro. La luna di miele è finita”.

E lo si sente anche nelle parole di Erbetti: “Ripenso a mente fredda a quello che è accaduto ieri. Se non ci fosse stata questa opposizione, cosa sarebbe successo? Fino a quattro giorni il bilancio presentato dalla maggioranza era disastroso: 400mila euro per il natale e niente per i commercianti, soldi per le casette di natale, ma niente per le scuole. La parola Covid non esisteva. Sono stupefatto del lavoro che abbiamo fatto – conclude – non ci fosse stata questa opposizione, tra qualche settimana avremmo avuto lucine e casette di Natale che nessuno avrebbe visto, ma avremmo visto la fame…”.

– Bilancio segnato dal Covid: aiuti a famiglie, lavoratori e commercianti

Condividi la notizia:











31 ottobre, 2020