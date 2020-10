“Se i cittadini pagano il dovuto si può ragionare sul mantenimento delle vecchie aliquote”

Civita Castellana - L'assessore al Bilancio e ai Tributi del comune di Civita Castellana Andrea Sebastiani sulle tasse

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Pagare tutti, per non gravare su chi paga sempre e soprattutto sulle casse del comune.

L’assessore al Bilancio e ai Tributi del comune di Civita Castellana Andrea Sebastiani è schietto nelle sue direttive, e spiega come potranno (e dovranno) essere pagate le prossime tasse.

La prima in ordine cronologico è la Tari 2020, che potrà essere versata in un’unica soluzione oppure in tre rate, con scadenze dettate al 20 novembre, al 21 dicembre e al 20 gennaio.

A ottobre verranno inviati gli avvisi relativi alla Tari 2017, e a novembre è la volta dell’Imu – Tasi 2015, per chi non l’ha pagata a suo tempo. L’obiettivo è quello di recuperare quanto dovuto, ma soprattutto rappresenta un primo passo per combattere l’evasione fiscale.

“Se i cittadini pagano il dovuto – spiega Sebastiani – si può anche ragionare sul mantenimento delle vecchie aliquote e magari anche pensare alla riduzione delle tasse stesse“.

L’assessore civitonico coglie nel contempo l’occasione per ringraziare i dipendenti dell’ufficio Ragioneria e Tributi.

“Il progetto – aggiunge Sebastiani – prevede il recupero nel 2021 di due annualità; a seguire si andranno a recuperare i mancati versamenti del biennio 2016/2017 dell’Imu non pagata“.

C’è infine da aggiungere la notizia legata alla riduzione del 25% sulla quota variabile Tari per l’attività economiche costrette alla chiusura forzata in base ai vari dpcm emanati dal governo.

Comune di Civita Castellana

14 ottobre, 2020