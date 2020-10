Civita di Bagnoregio su Instagram, sul social l’effetto con lo sfondo del borgo

Social network - Il filtro è stato creato da Matteo Angeloni, 24enne di Montefiascone

Bagnoregio – (ma.ma) – Sfogliare gli effetti di Instagram può diventare un vero e proprio passatempo. Ormai c’è l’imbarazzo della scelta. Sono tantissimi quelli da utilizzare per personalizzare la propria storia. Ci sono quelli messi a disposizione dal social e quelli creati dagli stessi utenti.

Tra i primi a spopolare, in ordine di tempo, quelli con “orecchie da gatto”, “occhiali da sole” e “cornici al neon”. Poi sono arrivati anche quelli che associano l’utente a un personaggio della Disney o di Star Wars. A inizio anno anche il filtro ‘2020 predictions’. Insomma basta andare nella gallery del social e scegliere quelli che meglio si adattano ai nostri gusti.

Tra i tanti però ce ne è uno che non può non colpire. Colpisce il cuore degli amanti della Tuscia, dei sostenitori dei piccoli borghi, degli scopritori dei tesori nascosti. E’ quello realizzato da Matteo Angeloni, 24enne di Montefiascone, per il comune di Bagnoregio.

Basta puntare la fotocamera dello smartphone sul proprio viso e immediatamente l’utente si ritroverà Civita di Bagnoregio alle spalle: il ponte pedonale, il borgo.

E non finisce qui. Matteo Angeloni ha infatti realizzato anche un secondo effetto. In questa alternativa l’utente avrà come sfondo sempre il borgo di Civita, ma in una versione un po’ più soleggiata. Il progetto in questo caso è stato realizzato per Casa Civita, la partecipata incaricata di lavorare al miglioramento qualitativo dello sviluppo turistico del comune.

L’idea è su Instagram da circa due mesi e Matteo Angeloni spiega che la realizzazione ha un legame con il particolare periodo che il mondo sta vivendo a causa del Covid-19.

“Avevo già collaborato con il comune di Civita perché ho scelto il borgo, in relazione al turismo, come argomento della mia tesi triennale – racconta Matteo Angeloni -. Ma l’idea per la realizzazione degli effetti mi è venuta successivamente. E’ nata durante il periodo di lockdown. Ho pensato di realizzare un qualcosa che potesse far muovere le persone non fisicamente, vista l’impossibilità per l’emergenza, ma mentalmente. Volevo creare per le persone una sorta di ‘effetto cartolina’ da realizzare comodamente a casa con lo smarthphone“.

E proprio per realizzare una sorta di cartolina nei due effetti è stato inserito un particolare. “Sotto l’immagine dell’utente – spiega Matteo Angeloni – appare automaticamente il giorno e l’ora in cui la foto viene scattata”.

“Sono molto contento – aggiunge – che il sindaco di Bagnoregio mi abbia appoggiato nella realizzazione del progetto. Anche perché, da quello che so, Civita è il primo borgo della nostra provincia ad avere un proprio effetto su Instagram”.

E Matteo sta già pensando a una successiva idea. “Tutto è nato per valorizzare il territorio, per farlo conoscere – spiega -. Magari in un futuro potrei creare qualcosa di più ampio e comprendere in un unico progetto i luoghi più belli della provincia”.

“Quella di Matteo – commenta il sindaco Profili – è un’idea innovativa, a passo con i tempi che viviamo. Instagram è un social molto usato tra i giovani e ha avuto un ruolo importante nella valorizzazione del territorio fin dal 2014 quando è stato lanciato l’hashtag Civita. Gli scatti sul social che ritraggono il nostro borgo sono davvero tanti”.

3 ottobre, 2020