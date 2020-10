In classe con la pistola per punire un compagno, arrestato 16enne

Asti - La vittima avrebbe mandato un messaggio alla sua ragazza "senza permesso" - Nel borsello anche un coltello a serramanico

Condividi la notizia:











Asti – Aveva preparato tutto, mostrando anche sui social la pistola nascosta nel borsello. Voleva punire un coetaneo per aver mandato dei messaggi alla sua ragazza.

Così è arrivato in classe armato di tutto punto. Con una Beretta e un coltello a serramanico voleva vendicarsi dell’affronto subito. Per fortuna ad attenderlo davanti ai cancelli dell’istituto c’erano i poliziotti. Il ragazzo, 16 anni di Asti, è stato tradito da una storia pubblicata su Instagram in cui mostrava l’arma nel borsello.

All’interno gli agenti hanno trovato la pistola carica con 9 colpi e un coltello con lama lunga 10 centimetri. Alla polizia il giovane avrebbe spiegato di volersi vendicare per la “mancanza di rispetto” subita. L’adolescente è stato arrestato per il porto illegale dell’arma e denunciato per il possesso del coltello e ricettazione. Ora si trova in affidamento ai servizi sociali.

Condividi la notizia:











7 ottobre, 2020