Claudio Voice Sacco, canta “Adagio” di Lara Fabian e fa il record di visualizzazioni su Facebook

Spettacolo - Oltre 800mila in pochi giorni per il viterbese d'adozione diventato famoso per le sue imitazioni di decine di artisti italiani - L'anno scorso è salito sul podio a Tali e quali

Viterbo – Claudio Voice Sacco, canta “Adagio” di Lara Fabian e fa il record di views di Facebook. Classe 1978, il cantante-imitatore viterbese d’adozione, nativo di Civitavecchia e da poco trasferito a Giove in Umbria, ancora una volta torna a far parlare di sé.

Dopo aver raggiunto il podio a Tali e quali 2019 in prima serata su Rai Uno e moltissime collaborazioni con artisti famosi, continua a raggiungere numeri da record con la sua fantastica voce.

In questi giorni dopo aver cantato un brano “stratosferico” come Adagio di Lara Fabian (che anche una voce femminile farebbe fatica ad interpretare) e pubblicato sulla sua pagina Facebook “Claudio Voice Sacco”, conquista in pochissimo tempo oltre 800mila visualizzazioni, arrivando ancora una volta al cuore della gente.

“Il 2021 – anticipa Sacco, militare alla scuola sottufficiali dell’esercito di Viterbo – sarà ricco di novità, compresa una nuova partecipazione ad un programma televisivo”.

L’artista è diventato famoso imitando decine di cantanti italiani, tra i quali Eros Ramazzotti, Antonello Venditti, Luciano Ligabue, Francesco Renga, Marco Masini, Max Pezzali, Umberto Tozzi, Vasco Rossi, Fabrizio Moro, Gianna Nannini e Loredana Bertè.

Dopo una lunga esperienza di spettacoli (più di mille concerti), decide di iniziare ad imitare qualche artista nei live giocandoci.

Fonda la prima tribute band italiana dei Modà nel 2010 e prosegue suonando live in tutto lo stivale.

Il progetto Claudio Voice nasce a fine 2016. Apre il canale ufficiale sui social e inizia a inserire video che raggiungono in poco tempo migliaia di views. Alterna video da solo con artisti e imitatori tra i migliori italiani. Ospite di molti spettacoli di artisti, cantanti e comici italiani, arriva a novembre 2019 su Rai Uno in prima serata.

5 ottobre, 2020