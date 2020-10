“Col nuovo ponte sul Tevere, dalla stazione all’autostrada in meno di 5 minuti”

Orte - L'appello del sindaco Giuliani alla regione: "Inserite quest'opera nel recovery plan, si migliora la viabilità di tre province in un colpo solo"

di Alessandro Castellani

Orte – Il nuovo ponte stradale sul Tevere consentirebbe di spostarsi dalla stazione ferroviaria al casello dell’autostrada “in meno di 5 minuti” e sarebbe “una svolta per la viabilità di tre province in un colpo solo”. Lo dice il sindaco di Orte, Angelo Giuliani, dopo l’incontro di ieri in regione Lazio per chiedere l’inserimento dell’opera nell’elenco di quelle da realizzare coi fondi europei del Recovery plan.

“Ringrazio il capo di gabinetto del presidente Zingaretti, Albino Ruberti, che ci ha ricevuto e ha ascoltato le nostre proposte – racconta Giuliani -. Dopo aver confermato la volontà della regione di attivare la fermata dell’alta velocità a Orte, Ruberti si è detto interessato al progetto del ponte sul Tevere, che effettivamente risolverebbe un problema a dir poco annoso”.

A Orte, infatti, manca un collegamento diretto tra il casello dell’Autostrada del sole (e i relativi raccordi con la E45 e la Orte-Civitavecchia) e la stazione ferroviaria. Due snodi fondamentali per i viaggiatori, pendolari e non, provenienti dalle province di Viterbo, Rieti e Terni.

Chi esce dalla superstrada o dall’A1, è costretto ad attraversare quasi tutto il centro abitato di Orte per raggiungere la stazione. E viceversa. “Una situazione che satura il traffico, aumenta l’inquinamento e compromette la qualità della vita dei residenti” commenta Giuliani.

Secondo le stime del sindaco, per arrivare oggi dall’autostrada al parcheggio di Molegnano “ci vogliono dai 15 ai 20 minuti, a seconda del traffico”, mentre il nuovo ponte sul Tevere consentirebbe di “abbattere drasticamente i tempi di percorrenza, bypassando tutto il centro abitato e arrivando a destinazione nel giro di 5 minuti, forse anche meno”.

L’opera, secondo gli studi presentati da Giuliani in regione, dovrebbe sorgere vicino al ponte della ferrovia già esistente nell’area di Molegnano e, dopo aver attraversato il fiume, arriverebbe alla zona del casello autostradale costeggiando l’interporto.

Il costo previsto è “intorno ai 4 milioni di euro”, ma il sindaco si sbilancia, parlando anche delle eventuali opere accessorie. “Per esempio – dice – si potrebbe realizzare una variante che colleghi il ponte alla provinciale per Gallese, togliendo il traffico anche da corso Garibaldi. Oppure costruire una copertura del parcheggio di Molegnano con pensiline, magari installando dei pannelli solari per abbattere i costi di gestione della struttura e quindi i ticket a carico dei pendolari”.

Senza contare i benefici per il turismo. “La combinazione alta velocità + ponte sul Tevere è la formula per portare enormi flussi di visitatori nel comprensorio di Orte” ripete convinto Giuliani.

“Abbiamo organizzato in fretta l’incontro alla Pisana perché le regioni hanno tempo fino al 15 ottobre per presentare al governo l’elenco delle opere da finanziare col Recovery plan” spiega il primo cittadino. Che poi lancia l’appello: “Abbiamo l’occasione irripetibile di risolvere in un colpo solo due problemi enormi: la viabilità per i viaggiatori di tre diverse province e la qualità ambientale del territorio. Per questo spero che tutte le forze politiche e gli altri sindaci del comprensorio si uniscano all’appello che abbiamo rivolto al presidente del Consiglio, al presidente della commissione Bilancio della Camera e al presidente della regione Lazio. Siamo nelle mani della regione e del governo”.

7 ottobre, 2020