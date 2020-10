Coltiva marijuana per il figlio, “Così evito che la compri da persone poco raccomandabili”

Terni - L'uomo è finito agli arresti domiciliari - Il 28enne è stato denunciato

Terni – “Così evito che la compri da persone poco raccomandabili”.

Sarebbe stata questa la giustificazione di un 66enne fornita ai carabinieri di Terni che lo hanno sorpreso con numerose piante di marijuana nascoste in cantina ad essiccare. L’uomo, padre di un 28enne, deteneva nell’appartamento una serie di piante e un totale di 1,2 chili di droga. Ora si trova agli arresti domiciliari, mentre il figlio è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

“La coltivo per mio figlio, che ne è un grande consumatore, così evito che la compri da persone poso raccomandabili” si sarebbe giustificato davanti ai militari il 66enne. L’uomo era stato individuato dai militari della stazione di Terni a conclusione di una lunga attività di indagine volta a verificare la presenza di coltivazioni di marijuana nelle campagne nei dintorni del capoluogo: oltre alle piante scoperte in cantina, i carabinieri nel guardino avrebbero scoperto anche un’altra pianta di canapa indiana, residuo della coltivazione estiva, dell’altezza di circa due metri.

Durante la perquisizione i militari hanno trovato un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto ed una bilancia, forse utilizzati per il confezionamento in dosi dello stupefacente e la successiva vendita.

