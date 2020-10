Commemorazione dei caduti senza pubblico e senza corteo

Castel Sant'Elia - Lo comunica il sindaco - Sarà possibile assistere alla cerimonia in diretta Facebook

Castel Sant’Elia – Riceviamo e pubblichiamo – Il sindaco nonostante l’emergenza Covid-19, intende onorare la ricorrenza della commemorazione dei caduti di tutte le guerre, ma in osservanza delle prescrizioni e limitazioni contenute nel Dpcm del 24ottobre quest’anno la cerimonia in argomento si svolgerà senza la presenza di pubblico ed il tradizionale corteo.

Il dettaglio della manifestazione:

· ore 11,00 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale

· ore 12,00 Cerimonia con la deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti, sito in via Roma, presieduta dal Sindaco in rappresentanza di tutta l’Amministrazione Comunale e dal Parroco. Durante la commemorazione in onore dei Caduti verrà eseguito il brano musicale “Il Silenzio” dal trombettista della banda musicale di Castel Sant’Elia Sig. Chelini Simone.

Il consiglio comunale e la popolazione è invitata a partecipare all’evento del 4 novembre in diretta nella pagina facebook del Comune alle 12.

Vincenzo Girolami

Sindaco di Castel Sant’Elia

29 ottobre, 2020