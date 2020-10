“Compiamo tutti il nostro dovere di buoni cittadini e rispettiamo le norme anti-Covid”

Città del Vaticano - Papa Francesco durante l'udienza generale del mercoledì: “Davanti a Dio non siamo numeri, ma volti e cuori”

Condividi la notizia:











Città del Vaticano – “Davanti a Dio non siamo degli sconosciuti, o dei numeri. Siamo volti e cuori, conosciuti ad uno ad uno, per nome”.

La catechesi di papa Francesco all’udienza generale, tenutasi nell’aula Paolo Vi, ha avuto come argomento di discussione il “saper pregare”, facendo leva sull’importanza del libro dei Salmi.

“Le nostre grida non ristagnano quaggiù: salgono fino a lui – ha spiegato il pontefice -, che ha cuore di padre, e che piange lui stesso per ogni figlio e figlia che soffre e che muore. Dio ha pianto per me, Dio piange, piange per i nostri dolori, Dio ha voluto farsi uomo per poter piangere”.

“Io vorrei fare, come faccio di solito, scendere e avvicinarmi a voi per salutarvi – ha aggiunto Bergoglio prima del saluto finale -, ma con le nuove prescrizioni, meglio mantenere le distanze. Anche, gli ammalati li saluto dal cuore da qui. Voi siete a distanza prudente, come si deve fare”.

“Se tutti, come buoni cittadini, compiamo le prescrizioni delle autorità – ha infine concluso alludendo alle norme anti-Covid -, questo costituirà un aiuto per far finire presto questa pandemia”.

Condividi la notizia:











14 ottobre, 2020