Da comune e Aeopc mille mascherine alle forze dell’ordine

Tarquinia - Per continuare a svolgere in sicurezza le attività di contenimento Covid-19

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Dal comune di Tarquinia e Aeopc donate oltre mille mascherine alle forze dell’ordine.

Donate in questi giorni oltre mille mascherine alle forze dell’ordine della città di Tarquinia, da parte del comune e Aeopc per continuare a svolgere in sicurezza le attività di contenimento Covid-19.

“Stiamo vivendo un altra fase di grande attenzione a seguito dei Dpcm del Governo per il Coronavirus – riferisce il sindaco Alessandro Giulivi – per questo abbiamo voluto integrare con ulteriori dispositivi di protezione individuale gli operatori della sicurezza”.

“Siamo vicino alla comunità che sta vivendo un momento di difficoltà – aggiunge il presidente Aeopc Alessandro Sacripanti – ringrazio il primo cittadino per questa iniziativa svolta attraverso il C.O.C. con i volontari Aeopc, che stanno svolgendo ogni giorno servizi alle scuole e di assistenza alla popolazione, consegnando le mascherine alla polizia di stato, carabinieri, carabinieri forestali, polizia locale, polizia stradale e guardia di finanza”.

29 ottobre, 2020