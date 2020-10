Politica - Il commissario locale di Forza Italia Andrea Angeli dopo l’incontro a Roma con il senatore insieme a Gianluca Ferri

Montefiascone – (m.m.) – “Con Battistoni un programma economico ambizioso per dare a Montefiascone il giusto ruolo”. Il commissario locale di Forza Italia Andrea Angeli dopo l’incontro a Roma con il senatore Francesco Battistoni insieme a Gianluca Ferri.

La riunione programmatica si è svolta al Senato mercoledì 21 ottobre ed è servita per porre le basi e pianificare le strategie politiche e commerciali per il territorio di Montefiascone per il partito di Forza Italia.

Proprio per l’argomento trattato oltre ad Angeli era presente il responsabile del settore commercio di Forza Italia di Montefiascone Gianluca Ferri.

“Con l’aiuto del senatore Francesco Battistoni – spiega Andrea Angeli – potremmo fare un programma economico ambizioso per dare a Montefiascone il giusto ruolo che merita. Ricordo che il senatore ha origini montefiasconesi ed ha sempre avuto a cuore il nostro paese”.

Nell’incontro sono state toccate anche le future alleanze in vista delle elezioni comunali che si terranno nella prossima primavera.

“Si è parlato – aggiunge il commissario locale di Forza Italia – anche di alleanze politiche per le prossime elezioni con alla base un rinnovamento generazionale. A breve verrà aperta anche una sede che sarà il punto di riferimento per tutti quelli che hanno a cuore il bene della città di Montefiascone. La sede verrà inaugurata con la presenza del nostro senatore e di Tajani”.

Da ricordare che il partito di Forza Italia di Montefiascone sta effettuando una campagna di ricostruzione che nelle ultime settimane ha visto le seguenti nomine: Claudio Galeotti (rappresentante seniores), Sante Fabene (responsabile tecnico e progettista), Gianluca Vecchio (rappresentante giovani e frazione Le Mosse), Simone Domenici (responsabile del turismo e della zona Fiordini) e Gianluca Ferri responsabile del commercio.

Inoltre l’ex consigliera comunale Rita Chiatti è responsabile del dipartimento ambiente del coordinamento provinciale.

