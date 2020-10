Concorso pubblico del comune nell’aula magna della Scuola sottufficiali dell’esercito

Viterbo - Comune - Ne dà notizia il sindaco Arena: "Grazie al colonnello Barone per aver messo a disposizione lo spazio"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Prosegue la collaborazione tra il comune di Viterbo e la Scuola sottufficiali dell’esercito.

Ulteriore testimonianza è stata la concessione dell’aula magna della caserma Soccorso Saloni in occasione delle prove scritte per un recente concorso pubblico indetto dal comune di Viterbo.

Al di là dell’importanza della procedura, che darà nel giro di poco tempo una boccata di ossigeno al settore tecnico del nostro comune, ci tengo a ringraziare particolarmente il colonnello Fabrizio Barone, comandante della Scuola sottufficiali dell’esercito, per aver messo a disposizione l’aula magna della scuola.

Un ampio spazio, un ambiente sicuro anche e soprattutto dal punto di vista sanitario. Una sicurezza per i candidati e per la commissione impegnata in tale procedura concorsuale.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

9 ottobre, 2020