Consegnata una borsa di studio dedicata a Willy Monteiro

Roma - La madre del 21enne ucciso a Colleferro: "Ha un grande significato per noi"

Roma – L’università degli studi internazionali di Roma questa mattina ha consegnato una borsa di studio in memoria di Willy Monteiro, il ragazzo di 21 anni picchiato e ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre.

La consegna di ‘Una Borsa per Willy – La cultura contro la violenza’ è avvenuta durante una cerimonia alla presenza della madre di Willy, Lucia Moteiro Duarte, del sindaco di Artena Felicetto Angelini, del presidente dell’VIII municipio Amedeo Ciaccheri, di Domenico Alfieri, primo cittadino di Paliano e di Jorge Josè de Figueiredo, ambasciatore della Repubblica di Capo Verde.

E proprio da Capo Verde proviene la giovane studentessa che ha ricevuto la borsa di studio.

“Questa è una cerimonia che non avremo mai voluto tenere – ha spiegato il rettore dell’Unint, Francisco Matte Bon-. È una società dominata dall’immagine di sé, dove si sono persi i veri valori della vita. Non esiste formazione emotiva e non c’è più rispetto per le persone. Per questo abbiamo voluto questa borsa, per ricordare inveve valori di pace e solidarietà”.

“Questa borsa di studio ha un significato grande per noi – ha spiegato Lucia Monteiro Duarte -. Willy sarebbe felice. Spero che la studentessa che ha preso la borsa saprà cogliere questo spirito di pace, non violenza e di non odiare nessuno. La violenza porta sempre al male”.

20 ottobre, 2020