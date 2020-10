“Conserva un po’ del bambino che è in te, buon compleanno”

Buon compleanno - Viterbo - Gli auguri di Patricia Aquilani ad Alessandro Pieracci

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – E’ il compleanno di Alessandro Pieracci.

Il tempo vola. Sembra una frase fatta, ma non è così, te ne accorgi quando il bimbo di poche ore che tenevi in braccio compie 18 anni.

Quando scopri che è lui che ora sta spiccando il volo verso il futuro, verso l’indipendenza, verso una vita tutta da costruire, con la consapevolezza e le responsabilità di un adulto.

In fondo Ale, tu adulto lo sei già da un po’, sei sempre stato un ragazzino con la testa sulle spalle, inquadrato e intelligente già da piccolino, non hai fatto che rendere ogni giorno tutti sempre più fieri di te.

Ora potrai fare tante cose, potrai guidare, firmare, viaggiare, tutto da solo come noi adulti. Però voglio darti un consiglio, conserva un po’ del bambino che è in te, conserva un po’ di quell’innocenza e quella leggerezza nell’affrontare il tuo percorso, conserva quella dolcezza e quella voglia di tenerezza che avevi una volta.

Fallo per te e fallo per tua mamma, per lei resterai sempre il suo bambino e come sempre sarà pronta a comprenderti e a soccorrerti se mai ce ne sarà bisogno.

Per te è un giorno importante, ti senti quasi un supereroe. Per noi mamme è un giorno di ricordi, di nostalgia. E’ un passaggio che spaventa, che lascia un po’ di amaro in bocca. Già me la immagino la mia amica in paranoia a chiedersi: sarà pronto? Avrò fatto bene il mio dovere di mamma? Avrò fatto abbastanza? Si ricorderà di me? Delle nottate in bianco a misurargli la febbre, delle paranoie di fronte ai pianti inconsolabili, delle giornate affannate a organizzare feste e compleanni.

Certo amica mia, certo che se ne ricorderà ed è certo che hai fatto un buon lavoro, ogni piccolo tassello della sua vita ha un po’ di te e sarà così per sempre. Il suo puzzle è perfetto! Tu hai fatto la cornice ora sarà Alessandro a continuare il lavoro e sarà un bellissimo quadro.

Ti faccio davvero tanti auguri Ale, con tutto il cuore e spero che tutti i tuoi sogni si avverino! Una zia acquisita.

Patricia Aquilani

