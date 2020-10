“Il consigliere comunale Alessio Polidori aderisce alla Lega”

Blera - Soddisfatti il senatore Fusco, coordinatore provinciale della Lega Viterbo e responsabile dei giovani Giovanni Congedi

Blera – Riceviamo e pubblichiamo – Il senatore Umberto Fusco ed il coordinatore provinciale della Lega Giovani, Giovanni Congedi accolgono il neo consigliere del Comune di Blera tra le proprie fila”.

Il senatore Fusco, coordinatore provinciale della Lega Viterbo è soddisfatto della scelta del consigliere comunale della Lega Giovani Alessio Polidori di rappresentare la Lega in consiglio comunale a Blera.

Abbiamo sempre sostenuto che i giovani debbano avvicinarsi alle istituzioni per portare la voce nei territori.

Questa adesione di Alessio – dichiara il coordinatore provinciale di Viterbo e responsabile enti locali Lega Giovani Lazio Giovanni Congedi – rafforza il nostro obiettivo di portare ragazzi preparati nell’amministrazione pubblica, passaggio molto importante proprio per conoscere ed incarnare il proprio territorio adempiendo a quel servizio di rappresentanza che i cittadini ci chiedono.

Soddisfazione esprime la Lega di Viterbo che attraverso il coordinatore provinciale senatore Umberto Fusco una scelta che appaga il nostro impegno senza alcun compromesso bensì per migliorare e far crescere le persone ed il territorio in un unicum identitario i nostri giovani della Lega sono l’humus sul quale far crescere nuovi dirigenti preparati a rappresentare nelle Istituzioni le esigenze delle proprie Comunità.

Senatore Umberto Fusco Commissario provinciale Lega Giovanni Congedi Coordinatore Provinciale Lega Giovani

23 ottobre, 2020