Contagiati un primario di Belcolle e il presidente dell’ordine degli avvocati

Coronavirus - Positivo anche un revisore dei conti del comune di Viterbo e la segretaria provinciale del Pd Manuela Benedetti

Condividi la notizia:











Viterbo – (r.s.) – Il Coronavirus non risparmia nessuno, dal primario di ematologia a Belcolle al presidente dell’ordine degli avvocati di Viterbo. Contagiato anche un revisore dei conti a palazzo dei Priori e la segretaria provinciale del Pd.

All’ospedale di Belcolle positivo il primario di ematologia e un altro medico dello stesso reparto. La ricostruzione del link epidemiologico è iniziata e al momento sembrerebbe non esserci correlazione tra i due casi. Sono comunque stati attivati tutti i protocolli.

Contagiato anche il legale Stefano Brenciaglia, presidente dell’ordine degli avvocati di Viterbo. La sede, ubicata all’interno del tribunale di via Falcone e Borsellino, ieri è rimasta chiusa per la sanificazione.

Il Covid ha infettato pure un revisore dei conti del comune di Viterbo. Ieri l’ufficio ragioneria è rimasto chiuso per la sanificazione e i dipendenti sono stati sottoposti al tampone. Avendo dato esito negativo, il settore da questa mattina dovrebbe ritornare operativo a pieno regime.

A Canepina positiva la vicesindaca, nonché segretaria provinciale del Pd, Manuele Benedetti. “Sto bene – rassicura -, non ho febbre ma solo un po’ di raffreddore e da ieri sono in isolamento. Da dieci giorni non ho contatti diretti con il sindaco, la giunta e i dipendenti”. Il primo cittadino Aldo Moneta le invia un messaggio: “Supererai questa prova agevolmente, ne sono certo”. Il municipio è stato sanificato.

Condividi la notizia:











13 ottobre, 2020