Il Covid prende il volo, oggi oltre 15mila nuovi casi

Coronavirus - Ministero della Salute - Alzato ulteriormente il record assoluto di positivi giornalieri - I morti sono 127

Condividi la notizia:











Roma – Prosegue senza sosta l’impennata di contagi da Coronavirus in Italia. Oggi il bollettino del ministero della Salute ne conta 15mila 199. È il nuovo record giornaliero dall’inizio della pandemia, quasi 3500 in più della precedente vetta massima (11mila 705), registrata appena domenica scorsa.

Impressionano soprattutto i numeri della Lombardia, che in sole 24 ore fa registrare oltre 4mila positivi in più. Il totale dei casi accertati da inizio pandemia vola così a 449mila 648.

In forte aumento anche i morti, che tornano sopra le 100 unità dopo diversi mesi. Per la precisione, il dato dei decessi di oggi è di 127, per un totale che diventa di 36mila 82.

Leggera crescita per i guariti, passati dai 2046 di ieri ai 2369 di oggi, per un totale di 257mila 374.

Coi numeri di oggi, gli attualmente positivi registrano un’altra infornata da 12mila 703 unità e superano la soglia dei 150mila. Il numero esatto è 155mila 442. Di questi, 926 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva (in aumento di 56 rispetto a ieri) e 9057 gli ospedalizzati con sintomi meno gravi (603 in più da ieri). Gli altri 145mila 459 sono in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi lievi.

La Lombardia, come già accennato, è nettamente la regione col maggior numero di nuovi casi giornalieri: 4125. Oltre la soglia dei mille positivi ci sono anche il Piemonte (1799), la Campania (1760), il Veneto (1422) e il Lazio (1219). Le uniche due regioni sotto i cento nuovi casi sono il Molise (22) e la Basilicata (85).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 21 ottobre

Condividi la notizia:











21 ottobre, 2020