“Continuate nella missione di rendere la società un posto migliore dove non ci sia più violenza”

Colleferro - La toccante lettera ai carabinieri della famiglia Monteiro Duarte - L'Arma: "La forza di Willy ci è d'esempio"

Condividi la notizia:











Colleferro – “Vi chiediamo di continuare questa vostra missione per rendere questa società un posto migliore, dove non avere più paura affinché non ci siano più atti di violenza così gratuiti”.

È un passo della toccante lettera dei familiari di Willy Monteiro Duarte dedicata ai carabinieri di Colleferro.

Il 21enne italo capoverdiano, residente a Paliano, nella notte tra il 5 e il 6 settembre, in via Oberdan a Colleferro, al termine di una serata trascorsa con gli amici nei locali del centro, è stato selvaggiamente picchiato e ucciso.

Alcune ore dopo sono stati arrestati per omicidio volontario quattro giovani di Artena: i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

La risposta dell’Arma alla lettera della famiglia Monteiro Duarte: “Willy siamo noi a dirti grazie. La forza del tuo esempio ci darà ancora più vigore per mantenere fede alla nostra missione”.

La lettera della famiglia di Willy ai carabinieri

Condividi la notizia:











1 ottobre, 2020