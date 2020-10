“Coronavirus, contrasteremo l’ipotesi di un nuovo lockdown”

Milano - Il governatore della Lombardia Attilio Fontana a poche ore dal nuovo Dpcm con le misure anti-Covid

Milano – “Noi contrasteremo”, ogni ipotesi di un altro lockdown, “perché ho detto e ripetuto che il nostro paese in questo momento non può permettersene un altro”. A parlare è il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Le sue dichiarazioni a poche ore dal nuovo Dpcm, atteso in giornata, con le misure anti-Covid. L’aumento dei nuovi casi di Coronavirus in Italia ha alzato nuovamente la soglia di attenzione.

Attilio Fontana da parte sua esclude però l’ipotesi di un possibile nuovo lockdown e precisa: “Il virus in questo momento si sta ripresentando, oggi avremo un incontro con il governo e quello che è certo è che io chiederò che non si parli neppure di un altro lockdown, che non sarebbe economicamente sopportabile”.

12 ottobre, 2020