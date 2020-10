Napoli - Un'attività non ha rispettato la chiusura e le norme di sicurezza - L'altra vendeva alcolici da asporto oltre l'orario consentito

Napoli – Controlli anti Covid, sanzionati sala giochi e bar.

In tutta Italia sono in corso i controlli delle forze dell’ordine nell’ambito del rispetto delle misure anti Covid.

Ieri sera a Napoli una sala giochi e un bar sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme.

Come specifica la nota della questura, i poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un controllo in una sala giochi e hanno sanzionato il titolare con la chiusura dell’attività per cinque giorni. Il proprietario del locale non ha infatti rispettato l’orario di chiusura e non ha adottato le misure idonee per il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid.

Sanzionato anche il titolare di un bar per aver venduto alcolici da asporto oltre l’orario consentito.

25 ottobre, 2020