Polizia - Chiuse le indagini del commissariato Casilino di Roma

Roma – Coppia viterbese sequestrata e torturata, altri sei indagati.

La questura di Roma ha chiuso le indagini partite per far luce sul sequestro di due giovani della Tuscia, sequestrati e rinchiusi in un garage in via San Biagio Platani ad agosto.

Al 21enne egiziano fermato poco dopo la liberazione della coppia e finito in manette nel carcere di Regina Coeli si sono aggiunti ora altri sei indagati.

“Dopo una serie di perquisizioni – si legge nella nota della questura – il tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare a carico di sei persone: L.M. 25enne, ritenuto il capo dell’organizzazione è stato arrestato e portato nel carcere di Velletri, E.K. 19enne romano è invece finito ai domiciliari, mentre altre quattro persone sono indagate a piede libero”.

“Nella stessa indagine, come precisa la polizia, “è coinvolta anche la moglie di uno dei ‘capi’. Per lei è stato disposto l’obbligo di presentazione in commissariato”.

I due ragazzi viterbesi erano stati tenuti per giorni legati a una sedia col cellophane. Lui è stato riempito di botte e filmato. Con quel video poi lei veniva minacciata e intimorita.

Le vittime aveva spiegato la questura di Roma già ad agosto “da qualche tempo si erano messe al soldo di una banda di spacciatori che opera in una delle piazze di Tor Bella Monaca”. Ma “secondo i loro datori di lavoro producevano poco o niente”. Da qui iniziano le liti sfociate poi nel sequestro.

Le indagini, portate avanti dal commissariato Casilino diretto da Michele Peloso e coordinate dalla Dda, si sono ora concluse con le ordinanze spiccate nei confronti di sette persone.

8 ottobre, 2020